За последние сутки украинские военные трижды обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), также несколько членов ВСУ были замечены на участке разведения сил в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на представителей ЛНР 2 мая

Донбасс: летальная помощь США Украине и возможная встреча Путин — Зеленский © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Согласно представителю ведомства, ВСУ обстреляли из гранатометов населенные пункты Молодежное, Донецкий и Золотое-5. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР, 2 мая ополченцы Народной милиции ЛНР заметили троих военнослужащих 92-й бригады ВСУ у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое. В ведомстве отметили, что данный факт подтверждают в отчетах наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске Контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.