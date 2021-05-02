Украинские националисты под началом главы Нацкорпуса Андрея Билецкого провели в Одессе «Марш защитников» в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года. Об этом сообщает 2 мая «Таймер-Одесса»

Марш начался в центре Одессы в 12:00. Заправляет активистами глава украинского радикального движения «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

Националисты собрались на Соборной площади, где в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников Антимайдана. Они прошли по Дерибасовской улице к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.

Акция проводится в сопровождении полиции, участники несут флаги Украины, символику Нацкорпуса и выкрикивают националистические лозунги. В центре перекрыли движение.

По окончании акции радикалы зажгли файеры на митинге в парке Шевченко.

После переворота 2014 года активисты Антимайдана развернули палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая 2014 года между сторонниками Антимайдана, радикалами Евромайдана и футбольными ультрас из Одессы и Харькова завязались потасовки. Радикалы разрушили палаточный лагерь и подожгли Дома профсоюзов, в котором укрылись участники Антимайдана. В огне погибло 42 человека. Всего в этот день в результате столкновений погибли 48 человек, было ранено более 250.