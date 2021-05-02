На снимках с места происшествия — лужи крови на асфальте.
Сообщается, что драку неизвестные устроили в Дарницком районе столицы, на улице Российской (в 2020 году переименована в улицу Юрия Литвинского).
Всего в потасовке участвовало около 15 человек.
«Одного госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте. Большинство из участников потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в группе.
Что стало причиной драки, неизвестно, участники событий называют разные версии. В полиции уточняют обстоятельства случившегося.