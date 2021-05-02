В Дарницком районе Киева горожане ночью устроили драку с поножовщиной. Об этом сообщили в группе в Facebook dtp.kiev.ua

На Майдане полиция и протестующие устроили драку за пончики © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сообщается, что драку неизвестные устроили в Дарницком районе столицы, на улице Российской (в 2020 году переименована в улицу Юрия Литвинского).

Всего в потасовке участвовало около 15 человек.

«Одного госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте. Большинство из участников потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в группе.

Что стало причиной драки, неизвестно, участники событий называют разные версии. В полиции уточняют обстоятельства случившегося.