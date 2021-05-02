Идея о введении пасхального перемирия - пиар-ход Киева. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сказал в комментарии РИА Новости 2 мая

В Народных Республиках Донбасса усомнились в предложенном Украиной пасхальном перемирии

«У нас есть договоренность о бессрочном перемирии <…> Договоренности подписаны, их нужно соблюдать. Нужно к ним вернуться», — подчеркнул Пушилин.

Он напомнил, что еще в Минских соглашениях отмечена необходимость прекращения огня, и сторонам нужно соблюдать уже подписанные договоренности. При этом праздничные перемирия на фоне соглашения о бессрочном перемирии заключались уже 22 раза, сказал Пушилин.

«СЦКК, ОБСЕ непосредственно выезжают, фиксируют, появляется виновная сторона, устраняются нарушения, виновники наказываются. Все просто. К этому нужно вернуться. Но Украина к этому не возвращается», — отметил глава ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении рассмотреть в ТКГ введение «пасхального перемирия» с начала мая.

Бессрочное перемирие в Донбассе, которое подразумевает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, вступило в силу 27 июля 2020 года. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).