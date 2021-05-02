В седьмую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе полиция оцепила Куликово поле и Соборную площадь, где проходят памятные мероприятия. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе ГУНП Одесской области

Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук / Перейти в фотобанк

На Куликовом поле, со стороны Итальянского бульвара и на пересечении Канатной и Пироговской, установили «фильтрационные» пункты для досмотра.

Люди несут цветы к мемориалу погибшим 2 мая 2014 года. Полицейские просят посетителей мемориала быть в масках и соблюдать дистанцию. Также в пресс-службе полиции напомнили, что запрещены коммунистическая символика и георгиевские ленточки.

Кроме того, по данным УНИАН, «проукраинские активисты» запланировали провести марш в центре Одессы.

В 2014 году 2 мая в Одессе в Доме профсоюзов погибло 42 человека — после того, как националисты забросали здание бутылками с зажигательной смесью.