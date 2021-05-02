Новый отопительный сезон на Украине под угрозой срыва из-за перехода на рыночные условия покупки газа на фоне долгов. Об этом сказал глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук в интервью «Обозревателю» 1 мая

Новый тариф. Какими будут цены на газ на Украине с мая © Украина.ру/Стрингер

До 20 мая 2021 года «Нафтогаз» согласно ПСО (Положении о наложении специальных обязательств. — Ред.) должен продавать газ поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу, а затем оплата должна осуществляться по рыночным условиям.

Как рассказал Блащук, сфера теплоснабжения под угрозой коллапса из-за долгов поставщиков, а также из-за того, что потребители услуг платят за горячую воду и тепло после их получения.

«После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ?» — отметил Блащук.

Он добавил, что в Раде и Минэнерго до 20 мая должны представить предложения по разрешению ситуации.

По словам Блащука, властям остается лишь списать долг перед Нафтогазом в размере 51,3 млрд гривен (около 138 млрд рублей). При этом долг украинцев перед предприятиями теплокоммунэнерго составляет около 27 млрд гривен.