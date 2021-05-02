По данным на 2 мая Минздрав Украины зафиксировал 5094 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Украина: COVID и Пасха. Политические странности вакцинации

Согласно Минздраву, всего за 2 мая на Украине госпитализировано 3199 человек. Скончалось за сутки 160 пациентов с коронавирусом, выздоровели 5784.

Проведено 43 405 тестов на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 083 180 человек. Выздоровели 1 676 265 человек, скончались 44 596.

Ранее Степанов заявил, что Украина подписала договор на поставку еще 10 млн доз вакцины Pfizer. Таким образом, в течение года на Украину должны доставить около 20 млн доз вакцины Pfizer.

Всего на Украине с начала вакцинации в конце февраля привиты 754 926 человек. Из них получили одну дозу 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).