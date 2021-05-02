На возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию в Донбассе и принадлежность Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода»* 1 мая

«Я б засосал стакан — и в Ватикан!» Зеленский в поисках места встречи с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Он также заявил, что «российская агрессия» против Украины — это по определению двусторонние отношения.

«Мы понимаем, что главная цель разговора президента Зеленского с президентом Путиным — это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Причем, уверяю вас, президент Украины, когда говорит о деоккупации территорий, имеет в виду и Донбасс, и Крым», — сказал глава МИД Украины.

Ранее Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента