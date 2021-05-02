Украина никогда не соответствовала ни одному из критериев существующих интеграционных инициатив НАТО, но это даже хорошо для самих украинцев, которые и так разграблены Западом, при уже существующих обязательствах и «ассоциациях». Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении © vk.com, Конрад Ренкас Владимир Зеленский заявил, что США — «хорошие друзья» Украины, однако президент США Джо Байден «должен делать больше», чтобы противостоять России и положить конец конфликту в Донбассе. По его словам, Киеву нужно больше денег, больше оружия и — самое ключевое — больше поддержки для вступления страны в НАТО.

Более того, страны альянса обременены политикой закупки «ужасающего количества чрезмерно дорогой американской военной техники», к которому НАТО, если не бомбит какие-то небольшие государства и беззащитные народы — занимается принуждением своих членов, подчеркнул эксперт.

«Неужели у молодых украинцев в собственной стране нет более важных дел, чем роль наёмников на чужих войнах? Они что, действительно хотят вернуться в мешках из Сирии, Афганистана или куда там Большой Брат их отправит в своей бесконечной «борьбе за мир», то есть за кровь и нефть? И даже если они умрут на Донбассе — улучшат ли они судьбу своих семей, обречённых на украинскую нищету?», — задается вопросом Рэнкас.

Поэтому было бы хорошо, если бы украинцы сделали выводы и не попались на ту же ложь о НАТО, которую когда-то в красивой упаковке подавали полякам или прибалтам, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.