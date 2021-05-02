В центральноазиатском экспертном сообществе достаточно распространено мнение, что на пути транзита власти в Таджикистане от президента Эмомали Рахмона к его сыну стоят военные. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

Исходя из такого допущения можно предположить, что военные таким образом демонстрируют, что их роль в государственной системе велика, она признается центральной властью и в перспективе станет еще больше, отметил эксперт.

«Теоретически можно предположить, что люди, которые хотели бы свергнуть Садыра Жапарова с поста президента Киргизии или подорвать его авторитет, могли бы быть интересантами в обострении на границе… То же самое можно перенести и на таджикскую ситуацию. Если вдруг таджики не одержат победы в этом локальном конфликте, может возникнуть разочарование или даже заговор военных в отношении Эмомали Шариповича», — категоричен Грозин.

По его словам, этот конфликт изначально не в интересах ни Бишкека, ни Душанбе, там прекрасно отдают себе отчет в том, что у их армий и у их экономик нет для этого ресурсов.

Что касается Таджикистана, то если он не научиться быстро решать вопросы по модернизации своей политической и экономической системы (например, того же вступления в ЕАЭС), то Душанбе может столкнуться с ситуацией, когда будет поздно, и нужно будет решать другие вопросы, заключил собеседник издания.

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