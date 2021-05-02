Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Однако, отметил эксперт это потребовало бы прямого участия российских солдат в этом конфликте.
К тому же, по его словам, всякое нахождение российских военных на чужой территории — это еще и трата ресурсов, которых у России не так уж много, чтобы их растрачивать без практического результата.
«Нужно ли это России — это большой вопрос. Одно дело — заниматься миротворчеством по карабахскому образцу и созданием перспективного российского объекта. Другое дело — нахождение в сложном регионе, отягощенном всеми проблемами, о которых мы с вами говорили выше», — подчеркнул Грозин.
Решения нужно принимать, исходя из количества и соотношения позитивных и негативных последствий такого решения: это вещь практическая, и это в первую очередь требует внимания специалистов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.