Если бы Россия ранее рассмотрела вопрос о создании еще одной военной базы на юге Киргизии, на чем настаивали прошлый и позапрошлый президенты, конфликта с Таджикистаном, скорее всего, не было бы или он имел бы меньший масштаб. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

Однако, отметил эксперт это потребовало бы прямого участия российских солдат в этом конфликте.

К тому же, по его словам, всякое нахождение российских военных на чужой территории — это еще и трата ресурсов, которых у России не так уж много, чтобы их растрачивать без практического результата.

«Нужно ли это России — это большой вопрос. Одно дело — заниматься миротворчеством по карабахскому образцу и созданием перспективного российского объекта. Другое дело — нахождение в сложном регионе, отягощенном всеми проблемами, о которых мы с вами говорили выше», — подчеркнул Грозин.

Решения нужно принимать, исходя из количества и соотношения позитивных и негативных последствий такого решения: это вещь практическая, и это в первую очередь требует внимания специалистов, заключил собеседник издания.

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