Валентина Павловна Бузина в интервью изданию Украина.ру рассказала, что ее сын Олесь за все годы с момента его гибели снился ей всего четыре раза

Олесь Бузина и денацификация Украины © Украина.ру Олеся Бузину убили 6 лет назад. Ни исполнителям, ни тем более заказчикам приговора так и не огласили. Подозреваемые по этому делу находятся свободе, а судебный процесс затягивается всеми способами.

«И всего однажды он, придя ко мне во сне, чётко произнёс несколько фраз. А так — я его вижу, он меня видит. Но мы не говорим. Или же я у него о чём-то спрашиваю, а он отвечает кивком головы. Я каждый вечер молюсь и прошу: сыночек, приди ко мне хоть во сне! И я понимаю, что чуда не бывает. Моего сына отправили туда, откуда не возвращаются», — сказала она.

Валентина Павловна поделилась, что постоянно думает о том, почему Олеся отобрали у нее, у его семьи и у большей части народа Украины.

По ее словам, несмотря на предчувствие грозившей Олесю опасности, он говорил ей, что это его Украина, и что он отсюда никуда не уедет.

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