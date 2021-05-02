В Киргизии сложилась ситуация, когда интересы местных общин оказываются гораздо более значимыми, чем решения центральной власти. Именно это сорвало попытку Бишкека договориться с Ташкентом о снятии пограничных вопросов. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт напомнил, что в начале весны президент Киргизии Садыр Жапаров ездил на переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, как было заявлено, стороны пришли к общему решению проблемы анклавов и спорных участков, но потом на местах начались митинги и мобилизация местного населения, которое посчитало, что те или иные решения по водохранилищам, взаимным уступкам участков и прохождению дорог не отвечают их экономическим интересам.

«В итоге руководство Кыргызстана в лице главы Госкомитета по национальной безопасности Ташиева уже сказало, что не будет выполнять эти решения и вновь будет вести переговоры. Вот вам наглядная иллюстрация того, что шкурные интересы оказываются гораздо значимее, чем государственные», — категоричен Мирзиёев.

Все, что происходит вокруг спорных участков, водных источников и пунктов распределения воды в Баткенской области, — это все тоже отражение специфики киргизской вольницы, которая неспособна к достижению какого-то длительного компромисса в интересах всей страны, заключил собеседник издания.

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