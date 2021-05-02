Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Эксперт отметил, что к проблемам, связанными с самой делимитацией, добавляется разобранное состояние системы управления страной, которое до сих пор не преодолено после переворота в октябре прошлого года, а также тяжелая экономическая ситуация.
«Киргизия стала лидером постсоветского пространства по падению ВВП (под 9%). Даже Армения в силу проигранной войны потеряла чуть меньше», — констатировал Грозин.
По его словам, в Киргизии также складывается ситуация, когда интересы местных общин оказываются гораздо более значимыми, чем решения центральной власти, когда фактически были сорваны переговоры с Узбекистаном по водохранилищам, взаимным уступкам участков и прохождению дорог.
В Таджикистане ситуация немного получше, но там тоже есть вопросы с исполнительской дисциплиной, и там тоже есть вопросы сочетаемости региональных и общегосударственных интересов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.