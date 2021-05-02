К вооруженному столкновению между Киргизией и Таджикистаном привела в том числе внутриполитическая ситуация в Кыргызстане, которая осложняет возможность делимитации и демаркации границ. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что к проблемам, связанными с самой делимитацией, добавляется разобранное состояние системы управления страной, которое до сих пор не преодолено после переворота в октябре прошлого года, а также тяжелая экономическая ситуация.

«Киргизия стала лидером постсоветского пространства по падению ВВП (под 9%). Даже Армения в силу проигранной войны потеряла чуть меньше», — констатировал Грозин.

По его словам, в Киргизии также складывается ситуация, когда интересы местных общин оказываются гораздо более значимыми, чем решения центральной власти, когда фактически были сорваны переговоры с Узбекистаном по водохранилищам, взаимным уступкам участков и прохождению дорог.

В Таджикистане ситуация немного получше, но там тоже есть вопросы с исполнительской дисциплиной, и там тоже есть вопросы сочетаемости региональных и общегосударственных интересов, заключил собеседник издания.

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