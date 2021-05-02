Основной причиной вооруженного столкновения между Киргизией и Таджикистаном является дефицит ресурсов в условиях растущего населения, осложненного непонятно как проходящей границей и анклавами. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что особые причины этого конфликта связаны с проблемами в плане исполнительской дисциплиной, а также сочетаемостью региональных (в том числе теневых) и общегосударственных интересов.

«Еще одна специфика этого конфликта состоит в том, что это первый случай, когда партнеры России по ОДКБ демонстрируют готовность к вооруженному противостоянию в отношении друг друга. Такого раньше не было. Деградация ситуации налицо. Необходимо предпринимать какие-то усилия, в том числе и Москве, чтобы стороны как можно скорее взялись за ум и поняли, что нельзя себя вести исходя из каких-то теневых интересов», — подчеркнул Грозин.

Специалист добавил, что если сравнивать ситуацию с последним армяно-азербайджанским конфликтом, она не выглядит настолько печально, как это было в прошлом году, и стороны разойдутся миром.

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