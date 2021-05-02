Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Эксперт отметил, что особые причины этого конфликта связаны с проблемами в плане исполнительской дисциплиной, а также сочетаемостью региональных (в том числе теневых) и общегосударственных интересов.
«Еще одна специфика этого конфликта состоит в том, что это первый случай, когда партнеры России по ОДКБ демонстрируют готовность к вооруженному противостоянию в отношении друг друга. Такого раньше не было. Деградация ситуации налицо. Необходимо предпринимать какие-то усилия, в том числе и Москве, чтобы стороны как можно скорее взялись за ум и поняли, что нельзя себя вести исходя из каких-то теневых интересов», — подчеркнул Грозин.
Специалист добавил, что если сравнивать ситуацию с последним армяно-азербайджанским конфликтом, она не выглядит настолько печально, как это было в прошлом году, и стороны разойдутся миром.
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