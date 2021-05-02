Олеся Бузину убили 6 лет назад. Ни исполнителям, ни тем более заказчикам приговора так и не огласили. Подозреваемые по этому делу разгуливают на свободе и прекрасно себя чувствуют. А судебный процесс затягивается всеми мыслимыми и немыслимыми способами.
Бывшая Украина, лишившаяся Крыма и части Донбасса, стремительно деградирует, скатываясь в диковатый феодализм, где прав тот, у кого отряд латников и пехотинцев-алебардщиков больше и сильнее, категоричен литератор.
«А вскоре дойдёт и до эпохи пещерных родо-племенных отношений, где власть будет принадлежать тому, у кого дубинка тяжелее и каменный топор острее. Как же в таких заданных внешних условиях соблюдать верховенство закона и права? За столько лет даже убийц духовно близкого к майданным круга Гонгадзе не нашли и не наказали, а тут Бузина, бывший политическим противником нынешней власти…», — подчеркнул Русанов.
По его мнению, убийцы Бузины понесут наказание только в том случае, если экономический кризис на Украине спровоцирует бунт и распад страны, после чего ее территории вернуться в состав России.
В это случае убийцы Бузины понесут заслуженное наказание, если к тому времени не получат гражданство какой-нибудь латиноамериканской страны, как уже бывало после 1945 года, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.