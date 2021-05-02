По состоянию на 31 марта готовность «Северного потока — 2» составила 95%, оставалось уложить около 121 км. В Компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта, отказываются комментировать сроки окончания работ.
Эксперт пояснил, что срыв проекта может произойти именно в рамках экономической борьбы, а не из-за их желания Запада припереть Россию к стенке до такой степени, что они получат очень сильного, крепкого и стойкого противника.
«Им это не нужно. Но понятно, что могут быть предприняты какие-то действие для того, чтобы его уменьшить или сорвать вовсе», — считает Эскин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
Недавно уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.