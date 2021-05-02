Отдельные американские политики сегодня создают атмосферу напряженности для того чтобы отвлечь внимание от материалов, компрометирующих Джо и Хантера Байденов. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: Нагнетая истерию в Донбассе, США хотят отвлечь внимание от семьи Байденов © РИА Новости, Нина Зотина

«Там просто тонны записей, которые ставят вопрос о том, не были ли совершены ими уголовные преступления. Я не утверждаю, что это так, но возникает вопрос, что это вообще было, что это за разговоры, что это за давление с целью сместить прокурора Шокина, что это за санкции против Деркача? Мне кажется, что эта тематика недостаточно освещена и требует более глубокого осмысления», — подчеркнул Эскин.

Собеседник издания добавил, что в ивритоязычном сообществе Израиля об обострениях в Донбассе почти не говорят, поскольку тема Ирана и тема выборов почти полностью перекрыли другие информационные поводы.

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