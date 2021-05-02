Эксперт отметил, что это не имеет прямого отношения к Донбассу, но это связано с текущими событиями, поскольку они пытаются эту грязь чем-то замазать, и пока у них это не получается.
«Там просто тонны записей, которые ставят вопрос о том, не были ли совершены ими уголовные преступления. Я не утверждаю, что это так, но возникает вопрос, что это вообще было, что это за разговоры, что это за давление с целью сместить прокурора Шокина, что это за санкции против Деркача? Мне кажется, что эта тематика недостаточно освещена и требует более глубокого осмысления», — подчеркнул Эскин.
Собеседник издания добавил, что в ивритоязычном сообществе Израиля об обострениях в Донбассе почти не говорят, поскольку тема Ирана и тема выборов почти полностью перекрыли другие информационные поводы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.