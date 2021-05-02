«Я просто не могу припомнить за последние месяцы ни одного обсуждения. Какие-то краткие новостные сообщения из западной прессы, конечно, попадают в СМИ, но не более того. Вообще в этом мало кто разбирается», — констатировал эксперт.
Однако, подчеркнул Эскин, этой теме нужно уделить больше внимания, так как обострение в Донбассе произошло вследствие не всегда адекватных действий руководства США по этим вопросам именно из-за угрозы возбуждения уголовных дел в отношении ведущих американских политиков за их деяния на Украине.
Собеседник издания добавил, что сейчас американская сторона пытается скрыть эти коррупционные скандалы, в котором в том числе оказался замешан и Джо Байден, и пока это у них не получается.
Полностью интервью можно прочитать здесь.