В ивритоязычном сообществе Израиля об обострениях в Донбассе почти не говорят. Тема Ирана и тема выборов почти полностью перекрыли другие информационные поводы. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: Для американцев Коломойский внезапно стал «пророссийским провокатором» © РИА Новости, Нина Зотина

Однако, подчеркнул Эскин, этой теме нужно уделить больше внимания, так как обострение в Донбассе произошло вследствие не всегда адекватных действий руководства США по этим вопросам именно из-за угрозы возбуждения уголовных дел в отношении ведущих американских политиков за их деяния на Украине.

Собеседник издания добавил, что сейчас американская сторона пытается скрыть эти коррупционные скандалы, в котором в том числе оказался замешан и Джо Байден, и пока это у них не получается.

Полностью интервью можно прочитать здесь.