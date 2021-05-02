Несмотря на то что отношения между Москвой и Вашингтоном сегодня находятся не в лучшем состоянии, между российской и американской стороной ведутся неофициальные переговоры. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: Для американцев Коломойский внезапно стал «пророссийским провокатором» © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Песков заявлял, что новые санкции США не будут способствовать встрече между Владимиром Путиным и Джо Байденом, но окончательное решение будет принимать российский лидер.

Предложение президента США о встрече как раз указывает на то, что в Вашингтоне ищут выход из этой ситуации, когда «бестактнейшее угуканье» Байдена в ответ на оскорбительные обвинения в адрес президента России привели к затору в двусторонних отношениях, отметил эксперт.

«Но нужно понимать, что на уровне военных ведомств между странами, несмотря ни на что, до сих пор сохраняется очень хорошее взаимодействие. Военные совершенно не стремятся к конфликтам, которые могут привести к прямому столкновению между Россией и Америкой. Это хорошо понимают с обеих сторон», — констатировал Эскин.

Что же касается отдельных политиков, которые сейчас создают атмосферу напряженности, то они просто пытаются отвлечь внимание общества от компрометирующих Джо и Хантера Байденов материалов из Украины, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.