В Донецке никто не тронет президента Украины Владимира Зеленского, так как в этом регионе живут культурные и воспитанные люди, рассказал в интервью изданию Украина.ру донецкий журналист Рамиль Замдыханов

Кроме того, в Донецкой и Луганской народных республиках есть органы власти, которые смогут обеспечить необходимый порядок. Поэтому, если визит Зеленского в Донецк все же состоится, определенные меры безопасности будут приняты, утверждает журналист.

«Никто его (Зеленского. — Ред.) тут не разорвёт. Мы цивилизованное государство, в котором живут интеллигентные люди. Конечно, люди устали и изморены этой ситуацией, но такой картины, когда толпа рвет на куски неудобного ей человека, точно не будет», — сказал Замдыханов.

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Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.