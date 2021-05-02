Для того, чтобы с утра запустить организм и улучшить состояние, эксперты рекомендуют заменить кофе другими напитками. Об этом 30 апреля написал сайт u-news.com.ua

Изжога на завтрак: диетолог назвала напитки, которые не стоит пить по утрам © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Также на пустой желудок хорошо пить чай со звездчатым анисом, потому что в его составе есть вещества и витамины, защищающие организм от воспалительных процессов, простуды, гриппа и других недугов, в том числе и проблем с сердцем. Чай с добавлением аниса помогает от расстройств желудка, метеоризма и способствует пищеварению.

Еще в список полезных напитков после пробуждения входит чай с мятой. Это растение улучшает работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунную и нервную системы, снижая симптомы депрессии и стресса. А также листья мяты обладают сосудорасширяющим действием, поэтому показаны при гипертонии, хронических головных болях