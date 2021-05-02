Задача Запада, которую они реализуют через свои санкции, — это деглобализация России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Николай Злобин

Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«Я считаю, что [Владимиру] Путину надо встречаться и с [Джо] Байденом, и с [Владимиром] Зеленским, но только после хорошей политической и экспертной подготовки встреч, четкого понимания, что Россия хочет получить от этих встреч и чётких формулировок того, что Россия хотела бы сказать миру на этих встречах», — отметил Злобин.

Задача России — не допустить превращения себя в страну-изгоя, в этом заключается основной политический смысл проведения этих встреч, подчеркнул политолог.

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