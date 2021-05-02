По словам эксперта, России не следует помогать Западу «деглобализовать саму себя», объявляя взаимные санкции и отказываясь от встреч на высшем уровне. Он подчеркнул, что это работает только на руку политическим противникам России.
«Я считаю, что [Владимиру] Путину надо встречаться и с [Джо] Байденом, и с [Владимиром] Зеленским, но только после хорошей политической и экспертной подготовки встреч, четкого понимания, что Россия хочет получить от этих встреч и чётких формулировок того, что Россия хотела бы сказать миру на этих встречах», — отметил Злобин.
Задача России — не допустить превращения себя в страну-изгоя, в этом заключается основной политический смысл проведения этих встреч, подчеркнул политолог.
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