Президент Украины Владимир Зеленский с помощью модернизации минских соглашений хочет отказаться от их выполнения, рассказал в интервью Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин

Украина уже более шести лет пытается истолковать минские договоренности по-своему, заведя переговорный процесс в тупик, а теперь заявляет о параллельных форматах, «модернизации», пытаясь выскочить из капкана своих обязательств, которые не может выполнить, полагает глава ДНР.

«Зеленский, говоря о "модернизации Минских соглашений", фактически высказывает публичный отказ выполнять Комплекс мер», — сказал Пушилин.

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Ранее Зеленский предложил переписать соглашения минского образца, а также увеличить число участников переговоров «нормандского формата» с помощью привлечения США.

Зубец рассказал, когда Украина окажется в окончательном тупике © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool/File Photo Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что изменить минские договоренности, не положив им конец, не является возможным.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.