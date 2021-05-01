Санкционная политика США и Запада ставит своей целью это максимально деглобализовать Россию, сузив её экономические и политические возможности в мире. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: Россия не должна позволять себя деглобализировать © РИА Новости, Нина Зотина

«Каждая из волн санкций эту задачу не решает и не может решить, но они постепенно набирают кумулятивный эффект и начинают действительно мешать России развиваться и продвигать свои интересы в мире. Это наверняка не последний набор санкций, которые будут использованы против Москвы», — указал Злобин.

Американцы всегда играют вдолгую, меньше интересуются выигрышем конкретной политической битвы, поскольку их интересует конечный результат, поэтому России нужно думать не о текущих моментах, а о своих интересах в исторической перспективе, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.