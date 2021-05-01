Эксперт уточнил, что США хотят лишить Россию возможности расширить своё влияние, в том числе как мягкая сила, загнать на обочину мировой политики, не дать выйти за пределы 2% мировой экономики и превратить по возможности в страну-изгоя.
«Каждая из волн санкций эту задачу не решает и не может решить, но они постепенно набирают кумулятивный эффект и начинают действительно мешать России развиваться и продвигать свои интересы в мире. Это наверняка не последний набор санкций, которые будут использованы против Москвы», — указал Злобин.
Американцы всегда играют вдолгую, меньше интересуются выигрышем конкретной политической битвы, поскольку их интересует конечный результат, поэтому России нужно думать не о текущих моментах, а о своих интересах в исторической перспективе, заключил собеседник издания.
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