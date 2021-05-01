Президенту Украины Владимиру Зеленскому важно провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с позиции силы, показав, что Киев навязывает Москве свою повестку дня. Об этом рассказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что этой встречей Зеленский решает сразу несколько проблем.

«Он демонстрирует, что с ним считаются на международной арене (в том числе Россия), демонстрирует Западу, что он может сепаратно от Запада давить на Россию, и демонстрирует, что он сейчас на стадии раннего Порошенко, который мог звонить и разговаривать с Путиным (хотя Зеленский этого не умеет)», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что Киев в любом случае представит эту встречу как некую микропобеду на пути к освобождению Донбасса и принуждению Россию выплатить компенсации, о чем постоянно рассказывают украинское телевидение и украинские эксперты.

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