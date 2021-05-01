Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Эксперт отметил, что этой встречей Зеленский решает сразу несколько проблем.
«Он демонстрирует, что с ним считаются на международной арене (в том числе Россия), демонстрирует Западу, что он может сепаратно от Запада давить на Россию, и демонстрирует, что он сейчас на стадии раннего Порошенко, который мог звонить и разговаривать с Путиным (хотя Зеленский этого не умеет)», — указал Суздальцев.
Политолог добавил, что Киев в любом случае представит эту встречу как некую микропобеду на пути к освобождению Донбасса и принуждению Россию выплатить компенсации, о чем постоянно рассказывают украинское телевидение и украинские эксперты.
Полностью интервью можно прочитать здесь.