Если всё будет так, как сейчас, то Украине не скоро светит членство в НАТО. Скорее всего, будет более тесное «партнёрство» Украины с НАТО, модернизация её армии и флота, подгонка всех структур этой страны к будущему членству в Альянсе, считает эксперт.
«Скажется ли это на ситуации с Донбассом и Крымом? С Крымом — точно нет. Россия его уже не отдаст, это понимают все. А вот с Донбассом вопрос посложнее. Ведь даже Россия его признаёт украинской территорией. Пока, кажется, ситуация тупиковая. Украине война там выгодна, а Россия потеряла время на решение этой проблемы силовым путём», — указал Кожевников.
Публицист добавил, что в сонмище западной пропаганды почти не слышен голос России или её союзников. Так что западные политики не задумываются о том, как бы быстрее прекратить гражданскую войну, а планируют, как помочь «бедным, миролюбивым украинцам» одолеть «аннексию и сепаратизм».
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