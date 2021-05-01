Когда 13 назад на саммите НАТО обсуждался вопрос о членстве Грузии и Украины, им обещали принятие в альянс при условии выполнения некоторых реформ. Настоящей причиной было нежелание НАТО подписать тогда формальную «дорожную карту» из-за позиции Москвы. Об этом рассказал американо-российский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

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«Скажется ли это на ситуации с Донбассом и Крымом? С Крымом — точно нет. Россия его уже не отдаст, это понимают все. А вот с Донбассом вопрос посложнее. Ведь даже Россия его признаёт украинской территорией. Пока, кажется, ситуация тупиковая. Украине война там выгодна, а Россия потеряла время на решение этой проблемы силовым путём», — указал Кожевников.

Публицист добавил, что в сонмище западной пропаганды почти не слышен голос России или её союзников. Так что западные политики не задумываются о том, как бы быстрее прекратить гражданскую войну, а планируют, как помочь «бедным, миролюбивым украинцам» одолеть «аннексию и сепаратизм».

Полностью интервью можно прочитать здесь.