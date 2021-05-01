Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Украине не стоило политизировать вопрос кампании по вакцинации населения. По его словам, сотрудничая с Москвой, Киев уже сейчас смог бы выпускать препарат «Спутник V» на собственных мощностях, чем обеспечил бы граждан защитой от COVID-19.
Основная часть русского населения Украины проживает на востоке и юго-востоке страны, и любой желающий может спокойно доехать и сделать прививку, пояснил эксперт.
«Нет никакой проблемы в том, чтобы поставить пункты вакцинации прямо на границе. Кто хочет вакцинироваться, тот может сесть на автобус и приехать. Ну не хотят они брать нашу вакцину. Зачем перед ними унижаться?», — подчеркнул Суздальцев.
Политолог добавил, что Украину нужно вакцинировать на территории России, а не выступать с призывами к украинскому руководству проявить благоразумие и приобрести российский «Спутник V».
Полностью интервью можно прочитать здесь.