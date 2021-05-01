Для того чтобы помочь Украине в вопросе борьбы с коронавируса, России следовало бы поставить пункты вакцинации прямо на границе. Об этом рассказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов Виктор Медведчук заявлял, что Украине не стоило политизировать вопрос кампании по вакцинации населения. По его словам, сотрудничая с Москвой, Киев уже сейчас смог бы выпускать препарат «Спутник V» на собственных мощностях, чем обеспечил бы граждан защитой от COVID-19.

Основная часть русского населения Украины проживает на востоке и юго-востоке страны, и любой желающий может спокойно доехать и сделать прививку, пояснил эксперт.

«Нет никакой проблемы в том, чтобы поставить пункты вакцинации прямо на границе. Кто хочет вакцинироваться, тот может сесть на автобус и приехать. Ну не хотят они брать нашу вакцину. Зачем перед ними унижаться?», — подчеркнул Суздальцев.

Политолог добавил, что Украину нужно вакцинировать на территории России, а не выступать с призывами к украинскому руководству проявить благоразумие и приобрести российский «Спутник V».

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