Поставки белорусского транспорта на Украину были небольшие, и существенного ущерба белорусским производителям они не нанесут. Об этом рассказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Эксперт также не считает, что отношения Украины и Белоруссии всерьез находятся под угрозой, просто есть определенная риторика, которую Киев озвучивает для Запада, а Минск — для Москвы.

«Да, там усложнились продажи поставок белорусского транспорта. Но эти поставки были небольшие. Так что и нефтепродукты для Украины найдутся», — указал Суздальцев.

Между Украиной и Белоруссией существует столько налаженных схем, включая прямые поставки угля из Белоруссии, которые наносят ущерб российскому государству, заключил собеседник издания.

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