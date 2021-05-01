Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах
Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах
© Владимир Трефилов
Ранее украинское государство повысило госпошлины на ввоз белорусской автомобильной техники до 35% от таможенной стоимости грузовиков, что означает тот факт, что автобусы Белоруссии больше не войдут на рынок страны.

Эксперт также не считает, что отношения Украины и Белоруссии всерьез находятся под угрозой, просто есть определенная риторика, которую Киев озвучивает для Запада, а Минск — для Москвы.

«Да, там усложнились продажи поставок белорусского транспорта. Но эти поставки были небольшие. Так что и нефтепродукты для Украины найдутся», — указал Суздальцев.

Между Украиной и Белоруссией существует столько налаженных схем, включая прямые поставки угля из Белоруссии, которые наносят ущерб российскому государству, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.