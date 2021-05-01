Сейчас высказывается точка зрения, что жители Донбасса настолько устали от войны, проблем в экономике и неопределенности своего статуса, что готовы к решению этой проблемы любым способом, включая возвращение в состав Украины.
Эксперт пояснил, что это естественный процесс, когда тот или иной регион отделяется или уходит в состав другого государства, и через некоторое время у людей наступает разочарование.
«В Донбассе сначала у них было мифическое восприятие того, куда они идут, а потом они поняли, что, вообще говоря, жизнь там тоже сложная. Им приходится жить на свои, со стороны России им особенно ничего не дают. Поэтому такие вопросы естественны. Вопрос только в численности этих людей», — указал Суздальцев.
Политолог добавил, что в Донбассе таких людей больше, чем в Крыму, потому что положение там очень серьезное, но они держатся, несмотря на все трудности.
Полностью интервью можно прочитать здесь.