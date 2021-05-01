В Донбассе действительно есть часть людей, которые хотели бы вернуться в состав Украины, этот вопрос очень серьезен. Более того, такие люди есть и в Крыму. Об этом рассказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что это естественный процесс, когда тот или иной регион отделяется или уходит в состав другого государства, и через некоторое время у людей наступает разочарование.

«В Донбассе сначала у них было мифическое восприятие того, куда они идут, а потом они поняли, что, вообще говоря, жизнь там тоже сложная. Им приходится жить на свои, со стороны России им особенно ничего не дают. Поэтому такие вопросы естественны. Вопрос только в численности этих людей», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что в Донбассе таких людей больше, чем в Крыму, потому что положение там очень серьезное, но они держатся, несмотря на все трудности.

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