Вряд ли Россия в связи с разговорами о личной встрече между Владимиром Путиным и Джо Байденом может добиться от США каких-то уступок по Украине. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Невесёлые хлопоты. Байден бьёт Медведчука, чтобы Зеленский не боялся Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин Джо Байден, комментируя возможную встречу с Владимиром Путиным на фоне новых санкций, заявил буквально следующее: «Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией».

Единственное, что может сейчас Москва, — так это добиться, чтобы была деэскалация по Донбассу, которая сейчас фактически началась, уточнил эксперт.

«Более того, сейчас со стороны Вашингтона ведутся разговоры о создании полноценных американских баз на территории Украины», — указал Марков.

По его мнению, украинский кризис сегодня невозможно решить без военной составляющей, поскольку на Украине к власти приведен террористический режим, который держится только на военной силе.

Все соучастники преступлений против человечности и массовых репрессий, которые были в 2014 году, удерживаются у власти только посредством политики террора, и отстранить их можно только военной силой, пояснил политолог.

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