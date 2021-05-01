Ситуация в Донбассе дошла до грани большой войны, когда российская армия могла вступить на территорию Украины. Поэтому США решили снимать градус напряжения. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Как я в Донецке вел ночные беседы с артиллерийскими снарядами © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден, комментируя возможную встречу с Владимиром Путиным на фоне новых санкций, заявил буквально следующее: «Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией».

Если бы Россия это сделала, с большой вероятностью был бы ликвидирован проамериканский режим, а половина украинской армии перешла бы на сторону России, и могла бы возникнуть большая война в Европе, пояснил эксперт.

«Это очень напугало европейских политиков, которые настоятельно попросили Байдена пойти по пути деэскалации. И он пошел. Он не стал вводить американские боевые корабли в Черное море, и у нас есть все основания полагать, что он дал приказ ВСУ (которые в значительной степени больше подчинены Байдену, чем Зеленскому) начать отвод техники и войск от территории Донбасса», — уточнил Марков.

Что касается санкций, добавил политолог, то Байден был вынужден реагировать на действия России, которая в ультимативной форме потребовала не вводить ограничительные меры, и ввел их, чтобы сохранить лицо.

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