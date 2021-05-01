Украина до сих пор не может четко дать ответ даже относительно Донбасса. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Если Зеленский приедет в Москву, ему некуда будет возвращаться © Facebook, Золотарев Андрей Владимир Зеленский в интервью известной французской газете Le Figaro назвал опасной риторику Москвы относительно того, что она готова защищать своих граждан в Донбассе, и призвал Россию не защищать «украинские территории от самой Украины».

Эксперт отметил, что на протяжении президентства Петра Порошенко, который много и хорошо говорил о Минских договоренностях, тем не менее проводилась политика выталкивания Донбасса из Украины, и пока что эта политика не изменилась.

«Если бы это произошло, я думаю, была бы другая гуманитарная политика: меньше было бы провокационных заявлений, не было бы вновь нарастающих попыток притеснений Украинской православной церкви… Я думаю, было бы немножко по-другому. А так в этой ситуации отсутствие четкой стратегической линии относительно Крыма и Донбасса приводит к таким парадоксальным заявлениям», — указал Золотарев.

По его мнению, на эту ситуацию также влияет призрак войны в Южной Осетии в августе 2008 года, и такой такой сценарий Киеву абсолютно не нужен.

Украинские власти испытывают обоснованную тревогу относительно того, что президент России Владимир Путин стремится убедить Париж и Берлин в том, что проблема мира находится не в Москве, а в Киеве, и всячески будут переубеждать в этом Европу, заключил политолог.

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