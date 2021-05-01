Россия не будет провоцировать ситуацию в Донбассе признанием ДНР/ЛНР. Принципиальная позиция Москвы заключается в том, чтобы Украина стала федерацией. Это в ее интересах. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар о новом поколении, для которого Меркель — уже "отстой" © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Она просто будет раздавать российские паспорта и поддерживать Донбасс и морально, и политически. Но вторжения российской армии на территорию Украины не будет», — указал Рар.

По его мнению, если бы Россия хотела создать Новороссию, то создала бы ее в 2014 году, но она отказалась от этой идеи так как Москва ждет, что Украина дойдет сама до понимания того, что ей надо создавать федерацию.

Пока же украинской стороне выгоден конфликт в Донбассе, поскольку если его не будет, то ее забудут, она не будет получать тех кредитов, которые получает, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.