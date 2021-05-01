Россия хочет защищать ту часть украинских граждан, которые не хотят жить в националистическом государстве, но в то же время она понимает, что войной ничего не добьешься, так как это испортит отношения с Западом, пояснил эксперт.
«Она просто будет раздавать российские паспорта и поддерживать Донбасс и морально, и политически. Но вторжения российской армии на территорию Украины не будет», — указал Рар.
По его мнению, если бы Россия хотела создать Новороссию, то создала бы ее в 2014 году, но она отказалась от этой идеи так как Москва ждет, что Украина дойдет сама до понимания того, что ей надо создавать федерацию.
Пока же украинской стороне выгоден конфликт в Донбассе, поскольку если его не будет, то ее забудут, она не будет получать тех кредитов, которые получает, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.