«ГенЭкспо» представляет собой международный образовательный проект, созданный для популяризации генеалогии и семейных традиций
Генеалогов — специалистов по истории семьи, из нескольких стран мира поразило, что в стране-победительнице над фашизмом до сих пор нет простого и понятного «Учебника военного поиска», раскрывающего алгоритм самостоятельного установления обстоятельств военной судьбы предков, поиска пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной.
Поэтому команда «ГенЭкспо» решила создать учебник, в основу которого будут положены записанные лекции трехдневного онлайн-фестиваля «ГенЭкспо — Все грани памяти» 8-10 мая 2020 года, отмечают в компании.
«При этом материалы были полностью переработаны: отснят прекрасный графический материал с реальных экспонатов Музея Отечественной военной истории в Падиково, приглашены почётные эксперты военного поиска, а для лучшего закрепления изученного материала формируется иллюстративный материал — схемы, инфографика, интеллектуальные майнд-карты. Иными словами, поставлена задача научить зрителей усвоить сложнейший материал в доступной форме, научить их думать визуальными «схемами военного поиска», — сообщают организаторы.
Программа «ГенЭкспо — Без вести» посвящена проблемам поисковой работы. Прямая трансляция будет проходить на youtube-канале проекта с 11.00 до 18.00 по московскому времени.