Команда Международного образовательного проекта «ГенЭкспо», известная серией онлайн-фестивалей по вопросам генеалогии, подготовила к демонстрации новую программу, которая выйдет в эфир в канун Дня Победы - 8 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба проекта

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Генеалогов — специалистов по истории семьи, из нескольких стран мира поразило, что в стране-победительнице над фашизмом до сих пор нет простого и понятного «Учебника военного поиска», раскрывающего алгоритм самостоятельного установления обстоятельств военной судьбы предков, поиска пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной.

Поэтому команда «ГенЭкспо» решила создать учебник, в основу которого будут положены записанные лекции трехдневного онлайн-фестиваля «ГенЭкспо — Все грани памяти» 8-10 мая 2020 года, отмечают в компании.

«При этом материалы были полностью переработаны: отснят прекрасный графический материал с реальных экспонатов Музея Отечественной военной истории в Падиково, приглашены почётные эксперты военного поиска, а для лучшего закрепления изученного материала формируется иллюстративный материал — схемы, инфографика, интеллектуальные майнд-карты. Иными словами, поставлена задача научить зрителей усвоить сложнейший материал в доступной форме, научить их думать визуальными «схемами военного поиска», — сообщают организаторы.

Программа «ГенЭкспо — Без вести» посвящена проблемам поисковой работы. Прямая трансляция будет проходить на youtube-канале проекта с 11.00 до 18.00 по московскому времени.