Сравнивая военный потенциал России и Запада нельзя забывать, что НАТО был создан для поддержания равновесия сил во время войны, но после 1990 года Альянс превратился в структуру по организации нападений на более мелкие государства. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении © vk.com, Конрад Ренкас Дуглас Макгрегор предупредил, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникнет реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.

Эксперт подчеркнул, что ни на одном этапе эта организация не могла реально противостоять советской / российской военной мощи.

«Москва может спокойно оказать всестороннюю поддержку народным республикам Донбасса, а также принудить Киев — если не будет другого выхода — к урегулированию отношений с соседями на основе разумной геополитики и уважения прав человека. Это ни в коем случае не угроза, а рецепт окончательного решения украинской проблемы», — констатировал Рэнкас.

На Западе ни у кого нет иллюзий, что вступление Украины в НАТО означало бы начало конца этого Альянса, а даже косвенное участие в войне с Россией стало бы развалом всего западного геополитического порядка, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.