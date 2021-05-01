Ранее советник главы Пентагона в период президентства Трампа Дуглас Макгрегор предупредил, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникнет реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.
Эксперт подчеркнул, что ни на одном этапе эта организация не могла реально противостоять советской / российской военной мощи.
«Москва может спокойно оказать всестороннюю поддержку народным республикам Донбасса, а также принудить Киев — если не будет другого выхода — к урегулированию отношений с соседями на основе разумной геополитики и уважения прав человека. Это ни в коем случае не угроза, а рецепт окончательного решения украинской проблемы», — констатировал Рэнкас.
На Западе ни у кого нет иллюзий, что вступление Украины в НАТО означало бы начало конца этого Альянса, а даже косвенное участие в войне с Россией стало бы развалом всего западного геополитического порядка, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.