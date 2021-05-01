Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Если центральным властям удастся не допустить сползание своих отдельных регионов в болото постоянного конфликта, можно будет оптимистично смотреть на перспективы региона в плане парирования военных угроз, а если все будет катиться под горку, России придется вмешиваться все более и более активно, чего не хотелось бы, отметил эксперт.
«Заменить киргизских чиновников на российских можно будет только в случае, если Киргизия станет субъектом РФ, а до этого, думаю, дело не дойдет. Поэтому им самим надо научиться реагировать на такие проблемы, которые выскакивают вчера и сегодня. Тогда и Россия сможет их поддержать», — указал Грозин.
Пока Москве вряд ли нужно принимать какие-то прорывные решения по поводу среднеазиатских государств, необходимо целенаправленно работать в рамках существующих форматов, заключил собеседник издания.
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