В Центральной Азии многое упирается в неспособность местных элит реализовывать простейшие шаги по модернизации своих политических и экономических систем. И за них Россия ничего не может сделать. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

Если центральным властям удастся не допустить сползание своих отдельных регионов в болото постоянного конфликта, можно будет оптимистично смотреть на перспективы региона в плане парирования военных угроз, а если все будет катиться под горку, России придется вмешиваться все более и более активно, чего не хотелось бы, отметил эксперт.

«Заменить киргизских чиновников на российских можно будет только в случае, если Киргизия станет субъектом РФ, а до этого, думаю, дело не дойдет. Поэтому им самим надо научиться реагировать на такие проблемы, которые выскакивают вчера и сегодня. Тогда и Россия сможет их поддержать», — указал Грозин.

Пока Москве вряд ли нужно принимать какие-то прорывные решения по поводу среднеазиатских государств, необходимо целенаправленно работать в рамках существующих форматов, заключил собеседник издания.

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