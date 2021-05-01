Теоретически можно предположить, что люди, которые хотели бы свергнуть президента Киргизии Садыра Жапарова или подорвать его авторитет, могли бы быть интересантами в обострении на границе с Таджикистаном. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

Откровенно говоря, режим Жапарова держится на популизме, на образе Батыра, который мановением руки решит любую проблему страны, на необразованности «железного миллиона» (так называют его электоральное ядро) и желании этих людей верить в «добрую фею и Деда Мороза, для которых Жапаров олицетворяет и то и другое», категоричен эксперт.

«И чтобы размыть эту героическую ауру, подошел бы конфликт, в котором киргизы получили бы от таджиков по щам (таджики уже танки тащат на ютубовских роликах) или не одержали бы какой-то убедительной победы. Они продемонстрировали всем ближайшим партнерам и соседям Бишкека несостоятельность нового президента. Я не думаю, что в Пекине или в Москве кто-то рад тому, что сейчас происходит на юге Киргизии», — подчеркнул Грозин.

По его мнению, вряд ли Жапарову нужно отвлекать людей от проблем, провоцируя конфликт с Таджикистаном, поскольку киргизы пока не демонстрируют намерение свергать власть.

У Жапарова есть еще год или два, чтобы разочарование в его фигуре не вылилось в какие-то практические формы и не привело к очередному перевороту, заключил собеседник издания.

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