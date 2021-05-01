Когда сегодня рассуждают о приеме Украины в НАТО, никто не учитывает фактор Польши и фактор внутренних конфликтов внутри самого альянса. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении © vk.com, Конрад Ренкас Владимир Зеленский заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он также призвал Альянс усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе, которое должно стать «мощным фактором для сдерживания России».

Эксперт подчеркнул, что сегодня НАТО переживает самый большой кризис с момента своего возникновения, связанный с конфликтом между странами-членами: Турцией — с одной стороны и Франции с Грецией — с другой.

По его словам, это пороховая бочка, «взрыв» которой будет иметь последствия далеко за пределами региона Средиземного моря и Ближнего Востока.

«Рассуждая о приёме Украины в НАТО, руководство Альянса должно понимать риски повторения подобного конфликта, только уже на Востоке Европы. Ведь эскалация украинско-польских пограничных и этнических споров — лишь вопрос времени. И тогда НАТО окажется перед неразрешимым выбором — кого из своих членов поддержать в случае столкновения между ними», — пояснил Рэнкас.

Украина никогда не соответствовала ни одному из критериев существующих интеграционных инициатив НАТО, но это даже хорошо для самих украинцев, которые и так разграблены Западом, при уже существующих обязательствах и «ассоциациях», заключил собеседник издания.

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