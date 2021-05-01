Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Эксперт считает, что у Жапарова есть еще год или два, чтобы разочарование в его фигуре не вылилось в какие-то практические формы и не привело к очередному перевороту.
«Пока у него остается пресловутый «железный миллион» людей, которые на всех выборах и референдумах голосуют за ту позицию, которую отстаивает Садыр Нургожоевич. Пока этот миллион есть, ему нет смысла рисковать и втягивать страну в какой-то конфликт», — указал Грозин.
Теоретически к версии об отвлечении киргизов может быть подтянуто решение о повышении тарифов на электроэнергию, чего давным-давно не происходило, но это повышение будет незначительным, и общественных возмущений по этому поводу пока не видно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.