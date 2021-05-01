Вряд ли руководству Киргизии во главе с Садыром Жапаровым нужно отвлекать людей от проблем, провоцируя конфликт с Таджикистаном, поскольку киргизы пока не демонстрируют намерение свергать власть. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт считает, что у Жапарова есть еще год или два, чтобы разочарование в его фигуре не вылилось в какие-то практические формы и не привело к очередному перевороту.

«Пока у него остается пресловутый «железный миллион» людей, которые на всех выборах и референдумах голосуют за ту позицию, которую отстаивает Садыр Нургожоевич. Пока этот миллион есть, ему нет смысла рисковать и втягивать страну в какой-то конфликт», — указал Грозин.

Теоретически к версии об отвлечении киргизов может быть подтянуто решение о повышении тарифов на электроэнергию, чего давным-давно не происходило, но это повышение будет незначительным, и общественных возмущений по этому поводу пока не видно, заключил собеседник издания.

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