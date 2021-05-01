Принятие в состав НАТО нынешней Украины означало бы окончательное снятие масок, чего современный Запад пока не может себе позволить. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении © vk.com, Конрад Ренкас Владимир Зеленский заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он также призвал Альянс усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе, которое должно стать «мощным фактором для сдерживания России».

Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении, а вдобавок — огромный риск возникновения войны горячей, подчеркнул эксперт.

«Я имею в виду провокацию со стороны киевской олигархии полномасштабного вооружённого конфликта — например, на Донбассе — только для того, чтобы под завалами мировой войны скрыть своё воровство и другие преступления», — пояснил Рэнкас.

По его мнению, безоговорочными условиями для начала переговоров о принадлежности Украины к какому-либо международному блоку в здоровой дипломатической реальности должно быть признание независимости народных республик Донбасса, а также осознание и принятие Киевом нынешней государственной принадлежности Крыма.

Кроме того, жёстким требованием должно стать устранение нацизма и его сторонников из украинского публичного пространства, без всего этого с Украиной разговаривать не о чем, заключил собеседник издания.

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