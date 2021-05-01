Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он также призвал Альянс усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе, которое должно стать «мощным фактором для сдерживания России».
Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении, а вдобавок — огромный риск возникновения войны горячей, подчеркнул эксперт.
«Я имею в виду провокацию со стороны киевской олигархии полномасштабного вооружённого конфликта — например, на Донбассе — только для того, чтобы под завалами мировой войны скрыть своё воровство и другие преступления», — пояснил Рэнкас.
По его мнению, безоговорочными условиями для начала переговоров о принадлежности Украины к какому-либо международному блоку в здоровой дипломатической реальности должно быть признание независимости народных республик Донбасса, а также осознание и принятие Киевом нынешней государственной принадлежности Крыма.
Кроме того, жёстким требованием должно стать устранение нацизма и его сторонников из украинского публичного пространства, без всего этого с Украиной разговаривать не о чем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.