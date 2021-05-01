Если Киргизия и Таджикистан не справятся с вялотекущим конфликтом, управляемость регионами будет снижаться, и появятся местные авторитеты. Они будут выполнять роль полевых командиров, и ситуация будет развиваться по афганскому сценарию. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

Еще один риск для региона сейчас состоит в том, что аффилированные с западными структурами НКО, детально изучают приграничные таджикско-киргизские проблемы и могут спровоцировать новые конфликты, отметил эксперт.

«На мой взгляд, этот конфликт изначально не в интересах ни Бишкека, ни Душанбе. Там прекрасно отдают себе отчет в том, что у их армий и у их экономик нет для этого ресурсов. Там заправить танк и загрузить в него боекомплект — это уже большой вопрос. Там вертолеты летают по расписанию, потому что керосина мало. Ну не могут эти две страны вести затяжной конфликт», — подчеркнул Грозин.

Не хотелось бы, в этой ситуации Москве пришлось брать на себя миротворческие функции, поскольку налицо явное желание Запада втащить Россию в максимально большое количество конфликтов по периметру границ, заключил собеседник издания.

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