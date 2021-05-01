Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Еще один риск для региона сейчас состоит в том, что аффилированные с западными структурами НКО, детально изучают приграничные таджикско-киргизские проблемы и могут спровоцировать новые конфликты, отметил эксперт.
«На мой взгляд, этот конфликт изначально не в интересах ни Бишкека, ни Душанбе. Там прекрасно отдают себе отчет в том, что у их армий и у их экономик нет для этого ресурсов. Там заправить танк и загрузить в него боекомплект — это уже большой вопрос. Там вертолеты летают по расписанию, потому что керосина мало. Ну не могут эти две страны вести затяжной конфликт», — подчеркнул Грозин.
Не хотелось бы, в этой ситуации Москве пришлось брать на себя миротворческие функции, поскольку налицо явное желание Запада втащить Россию в максимально большое количество конфликтов по периметру границ, заключил собеседник издания.
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