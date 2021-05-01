Вооруженный конфликт изначально не в интересах ни Бишкека, ни Душанбе. Там прекрасно отдают себе отчет в том, что у их армий и у их экономик нет для этого ресурсов. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

«Там заправить танк и загрузить в него боекомплект — это уже большой вопрос. Там вертолеты летают по расписанию, потому что керосина мало. Ну не могут эти две страны вести затяжной конфликт», — подчеркнул эксперт.

Грозин отметил, что в условиях вялотекущего конфликта, если таковой будет, управляемость регионами будет снижаться, могут появиться местные авторитеты, которые будут выполнять роль полевых командиров, и ситуация будет развиваться по афганскому сценарию.

Если центральным властям удастся не допустить сползание своих отдельных регионов в болото постоянного конфликта, можно будет оптимистично смотреть на перспективы Средней Азии в плане парирования военных угроз, заключил собеседник издания.

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