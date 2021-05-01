Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
«Там заправить танк и загрузить в него боекомплект — это уже большой вопрос. Там вертолеты летают по расписанию, потому что керосина мало. Ну не могут эти две страны вести затяжной конфликт», — подчеркнул эксперт.
Грозин отметил, что в условиях вялотекущего конфликта, если таковой будет, управляемость регионами будет снижаться, могут появиться местные авторитеты, которые будут выполнять роль полевых командиров, и ситуация будет развиваться по афганскому сценарию.
Если центральным властям удастся не допустить сползание своих отдельных регионов в болото постоянного конфликта, можно будет оптимистично смотреть на перспективы Средней Азии в плане парирования военных угроз, заключил собеседник издания.
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