Ранее, 28 апреля, по центру Киева прошли сторонники украинской дивизии СС «Галичина». В так называемом марше вышиванок в честь дня создания дивизии приняли участие около сотни человек, их охраняла полиция. Офис президента Владимира Зеленского осудил мероприятие и призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся. Эта реакция последовала спустя двое суток после марша.
Парламентарий в связи с этим рассказал о своем знакомом работнике Нацполиции, руководство которого, симпатизируя ультраправым организациям, выгоняет с работы из-за антифашистских взглядов его отца.
Политик также напомнил о фотографии, на которой президент Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда-фронтовика, что не мешает ему допускать эти шествия нацистов в Киеве.
«Безнаказанным является зигование на центральной улице нашей столицы. И мне сразу вспоминается фотография, где президент Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда, но тут же он допускает эти действия нацистов в Киеве. Сегодня власть потакает фашистам. Мы докатились до дна. Сегодня нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры», — подчеркнул Кива.
Депутат добавил, что Украина должна очистить свою землю «от этой грязи», как в свое время ее очистили «наши деды и прадеды», потому что по-другому у Украины нет будущего.