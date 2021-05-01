Разгул нацизма на Украине происходит с позволения и согласия властей. Об этом 1 мая заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Илья Кива, чья речь была опубликована на сайте политсилы

Зеленский с георгиевской лентой присоединится к «Бессмертному полку» в Донецке © president.gov.ua Владимира Зеленского осудил мероприятие и призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся. Эта реакция последовала спустя двое суток после марша.

Парламентарий в связи с этим рассказал о своем знакомом работнике Нацполиции, руководство которого, симпатизируя ультраправым организациям, выгоняет с работы из-за антифашистских взглядов его отца.

Политик также напомнил о фотографии, на которой президент Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда-фронтовика, что не мешает ему допускать эти шествия нацистов в Киеве.

«Безнаказанным является зигование на центральной улице нашей столицы. И мне сразу вспоминается фотография, где президент Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда, но тут же он допускает эти действия нацистов в Киеве. Сегодня власть потакает фашистам. Мы докатились до дна. Сегодня нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры», — подчеркнул Кива.

Депутат добавил, что Украина должна очистить свою землю «от этой грязи», как в свое время ее очистили «наши деды и прадеды», потому что по-другому у Украины нет будущего.