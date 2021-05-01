Переход от поста к тяжелой пище может вызвать обострение хронических болезней. Советами для тех, кто собирается отметить майские праздники шашлыками на природе, поделилась 30 апреля в издании «Телеграф» украинский диетолог Ирина Дюжник

Изжога на завтрак: диетолог назвала напитки, которые не стоит пить по утрам © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

«Резкий переход к жирной, мясной пище, алкоголю и сдобной выпечке могут привести к обострению хронических болезней и даже первичному заболеванию, так как организм резко продуцирует большое количество ферментов», — предостерегает диетолог.

Поэтому главное, подчеркнула она, переходить к «праздничному» режиму питания постепенно и добавлять тяжелые для желудка продукты в рацион понемногу.

В начале праздников, отметила Дюжник, стоит есть нежирное мясо, соответственно, лучше избегать свинины и гусятины, а вместо них приготовить блюда из кролика, курицы или телятины. Также как хороший вариант для праздничного стола диетолог отметила запеченную рыбу.

Что касается шашлыков, то на шампуры диетолог советует нанизать также нежирные сорта мяса, а кроме того, не забывать про овощи. Кроме того, в качестве гарнира к мясу она советует выбрать и свежие, и ферментированные овощи, например квашеную капусту.