Президент Украины Владимир Зеленский занимался жонглированием терминами и уходом от реальной ситуации, поэтому сейчас окончательно запутался и не понимает, что ему делать, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Андрей Золотарев

Зеленский, который ранее рассказывал, что он с кем угодно может договориться о мире, заявил, что с террористами он это делать не готов, хотя нет ни одного судебного решения, которое признало бы представителей ЛДНР террористами, заявил политолог.

«Владимир Александрович уже окончательно запутался и не понимает, что ему в этой ситуации делать. Зеленский не может допустить политического дефолта по вопросу мира, но и сделать что-то, чтобы этот мир наступил, он тоже не может», — сказал Золотарев.

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Золотарев рассказал, почему Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.

В ответ на это советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Украина отказывается от переговоров с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). По его словам, позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве».