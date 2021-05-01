Певица украинского происхождения Любовь Успенская, которая не так давно заявила, что подала на развод с мужем Александром Плаксиным, рассказала, что ее супруг решил пойти на махинации ради того, чтобы отобрать у нее недвижимость, за что может лишиться свободы. Слова артистки 30 апреля привела «Экспресс газета»

Моргенштерн в своей манере отреагировал на решение украинских властей не пускать его в страну © Моргенштерн/Инстаграм

В тот момент, когда Успенская объявила о разводе, ее муж заявил, что тогда они поделят все нажитое в браке, то есть недвижимость певицы в России и апартаменты в Америке.

«Я 20 лет исправно платила за ипотеку. И выплатила ее. И вот теперь так получается. Плаксин не ожидал, что я вообще об этой квартире буду думать. Когда он сделал махинации, Таня была в Америке. Он рассчитывал, что ради нее я не буду копать американское имущество. А я даже не знала, что он на такое способен!» — рассказала Успенская.

По российскому законодательству все нажитое в браке имущество действительно подлежит размену в равных долях вне зависимости от того, кто сколько зарабатывал и как супруги вели себя по отношению друг к другу. Американский же суд учитывает все эти обстоятельства и может менять размеры долей супругов. Но в истории Успенской и Плаксина все оказалось куда интереснее.

«Он (Плаксин. — Ред.) сам себе яму вырыл. Для того чтобы оформить квартиру (в США. — Ред.) на себя, он документы подделал, что не женат. А тут в России подает на раздел имущества, заявляя, что находится в браке. Он поэтому все это время и не оформлял развод. Я думаю, ему грозит тюрьма», — заявила артистка.

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Любовь Успенская (имя при рождении Любовь Сицкер) родилась в Киеве, сольную карьеру начала в 1979 году, четыре раза была замужем, в настоящее время находится в состоянии развода.

С единственной дочерью у исполнительницы сложные отношения, женщины долгое время не общались, но при этом ходили по ток-шоу отдельно друг от друга, высказывая там взаимные обвинения.