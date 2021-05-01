Ранее США ввели санкции против новостных сайтов SouthFront и NewsFront, портала «Фонд стратегической культуры», а также агентства «Инфорос». Утверждается, что эти сайты якобы управляются российскими спецслужбами, «фокусируются на вызывающих разногласия в США темах, очерняют американских политических кандидатов и распространяют вводящую в заблуждение и ложную информацию».
Американский истеблишмент привык к тому факту, что если есть какое-то средство массовой информации, то оно обязательно курируется спецслужбами: у них так принято, но они почему-то считают, что такая же история есть в России, пояснил эксперт.
«Если говорить о том, за что введены санкции, то они пишут, что мы якобы курируемся ФСБ. Почему ФСБ? Бог его знает. Но пусть будет ФСБ, мы не против», — указал Кнырик.
Журналист добавил, что России действительно не хватает серьезной предметной работы со стороны спецслужб и официальных государственных органов в информационном пространстве.
Более того, на фоне очевидного противостояния с Западом России нужны свои «фонды Сороса», которые могли бы финансировать продвижение реальных общечеловеческих ценностей и демократии, которые сегодня остались присущи только России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.