Американские санкции против целого ряда российских СМИ попадают под определение «психологическая проекция», когда человек, совершающий определенные поступки, пытается убедить всех в том, что это делают другие люди. Об этом рассказал руководитель информационного агенства NewsFront Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик о санкциях против NewsFront: Режем сало и открываем крымское вино © РИА Новости, Владимир Трефилов

Американский истеблишмент привык к тому факту, что если есть какое-то средство массовой информации, то оно обязательно курируется спецслужбами: у них так принято, но они почему-то считают, что такая же история есть в России, пояснил эксперт.

«Если говорить о том, за что введены санкции, то они пишут, что мы якобы курируемся ФСБ. Почему ФСБ? Бог его знает. Но пусть будет ФСБ, мы не против», — указал Кнырик.

Журналист добавил, что России действительно не хватает серьезной предметной работы со стороны спецслужб и официальных государственных органов в информационном пространстве.

Более того, на фоне очевидного противостояния с Западом России нужны свои «фонды Сороса», которые могли бы финансировать продвижение реальных общечеловеческих ценностей и демократии, которые сегодня остались присущи только России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.