Даже если бы встреча между Владимиром Путиным и Джо Байденом сегодня состоялась, то она ни на что не повлияла бы в вопросе украинского кризиса, потому что слишком отличаются позиции Москвы и Вашингтона. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: политолог Павел Рудяков о санкциях США против России © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы и новые санкции затрудняют анализ ситуации для принятия Владимиром Путиным решения по поводу саммита с Джо Байденом.

Здесь нужен месяц или три недели, как тогда, когда американцы навязывали Дейтонские соглашения, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина, когда они буквально закрыли всех участников и не выпускали три недели, пока не пришли к миру, подчеркнул эксперт.

«Ну представьте, встретятся Байден с Путиным, Байден скажет ему: "Прекрати агрессию в Донбассе". А Путин ответит: "А я ее не начинал". Все довольны, все перевели на русский-английский, все разошлись. Потому позиции настолько диаметрально противоположные, что пока никакого совместного американо-российского решения по Донбассу быть не может.

Если встреча состоится, то, конечно, Украина будет присутствовать, но в качестве одной из тем для обсуждения, не главной, заключил собеседник издания.

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