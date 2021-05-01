Большинство сторон «нормандкого формата» стоят на позициях выполнения Минских соглашений, в отличие от Киева, который упорно им не следует и хочет добиться сначала контроля над границей, а потом выборов, поэтому для Украины так важно изменить формат отношений, полагает политолог.
«Хорошо, что [Зеленский предложил встречу] не у далай-ламы и не у Стены Плача — тоже намоленные места. Дело в том, что отсюда проистекает возможность заменить "нормандский формат" тем же "римским"», — сказал Золотарев.
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Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.