Президент Украины Владимир Зеленский захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане, так как решил заменить «нормандский формат» новым «римским» и действовать по стратегии Киева, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Андрей Золотарев

Большинство сторон «нормандкого формата» стоят на позициях выполнения Минских соглашений, в отличие от Киева, который упорно им не следует и хочет добиться сначала контроля над границей, а потом выборов, поэтому для Украины так важно изменить формат отношений, полагает политолог.

«Хорошо, что [Зеленский предложил встречу] не у далай-ламы и не у Стены Плача — тоже намоленные места. Дело в том, что отсюда проистекает возможность заменить "нормандский формат" тем же "римским"», — сказал Золотарев.

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«Так можно дойти и до абсурда»: соцсети о приглашении Путина от украинского президента в Ватикан © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.